Wie produziert man Eisbahnen in Mai? Ein Tiroler Unternehmen zeigt derzeit bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Royal Arena in Kopenhagen, wie das funktioniert. Aufgrund der hohen Temperaturen hatten die Veranstalter mit Eisproblemen zu kämpfen.

Der Schweizer Tormann Leonardo Genoni gegen Dmitrij Jaskin aus Tschechien am Dienstag in der Royal Arena in Kopenhagen © APA/HELMUT FOHRINGER

Ein österreichisches Unternehmen liefert bei der Eishockey-WM in Dänemark die "Unterlage" für Connor McDavid, Pawel Dazjuk und Co. Die AST Eis- und Solartechnik ist Komplettausstatter der Royal Arena in Kopenhagen und der Jyske Bank Boxen Arena in Herning und damit für Eisbahnen und Kältetechnik verantwortlich. Am Wochenende stand die Tiroler Firma vor großen Herausforderungen.

Aufgrund der hohen Temperaturen hatten die Veranstalter mit Eisproblemen zu kämpfen. War die Eisproduktion für eine Temperatur von 20 Grad angelegt, hatte es in Kopenhagen aufgrund der hohen Außentemperaturen, der vielen Zuschauer und der offenen Türen rund 25 Grad. "Wir haben die Einstellung der Kältemaschinen geändert und mehr Leistung herausgeholt. Am Montag waren die Verhältnisse besser, am Dienstag nochmal und heute sollten sie perfekt sein", erklärt CEO Peter Hirvell am Mittwoch.

Zudem sei die Wasserqualität verbessert worden. "Man wird ab heute sehen, dass die Logos am Eis deutlicher erscheinen", so Hirvell, der am Wochenende von einer "gewaltigen Herausforderung" sprach. Nicht zuletzt, da es sich weder in Herning noch in Kopenhagen um reine Eishallen, sondern Mulitfunktionsarenen handelt. Für Eis im Mai seien diese nicht konkret ausgelegt.

An Erfahrung mangelt es dem Unternehmen jedenfalls nicht. AST war erstmals 1998 in Basel bei einer WM für das Eis verantwortlich und hat mittlerweile bei vielen Weltmeisterschaften im Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und zuletzt auch bei der Eisstock-WM in Amstetten die Eis- und Kältetechnik geliefert.