Trotz steigender Umsätze ist Europas größter Online-Modehändler Zalando in die roten Zahlen gerutscht. Wegen hoher Investitionen fiel im ersten Quartal ein Verlust von 15 Mio. Euro an, wie der deutsche Konzern am Dienstag mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte es noch zu einem Gewinn von rund 5 Mio. Euro gereicht.

"Wachstum ist unsere oberste Priorität und darauf haben wir uns im ersten Quartal fokussiert, trotz eines herausfordernden Marktumfelds", sagte Zalando-Vorstandsmitglied Rubin Ritter. Seit März verkauft Zalando auch Kosmetika über seine Plattform, die inzwischen fast 24 Millionen Kunden zählt. Der Umsatz kletterte in den ersten drei Monaten um 22 Prozent auf fast 1,2 Mrd. Euro. Er lag damit über den Erwartungen von Analysten, die allerdings nicht mit einem Verlust gerechnet hatten.

Zalando geht weiterhin davon aus, im Gesamtjahr seine Erlöse zwischen 20 und 25 Prozent zu steigern. Das bereinigte Betriebsergebnis soll letztlich zwischen 220 und 270 Mio. Euro liegen. Das erste Quartal trägt dazu fast nichts bei. Da lag das Betriebsergebnis bei 400.000 Euro.