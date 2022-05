660 Millionen Euro verdient Russland jeden Tag mit den Gaslieferungen in die EU. Groß ist die Abhängigkeit vom russischen Gas vor allem in Österreich, das 80 Prozent seines Jahresbedarfes von rund 90 Terawattstunden aus Russland bezieht. Warnungen aus der heimischen Wirtschaft und Industrie, dass ein Gasembargo Österreich massiv treffen würde, untermauert eine Untersuchung der Agenda Austria. Kurzfristig könne Österreich diese Energiemengen aus eigener Kraft "unmöglich ersetzen", betonen die Ökonomen des wirtschaftsliberalen Thinktanks, der drei mögliche Szenarien eines völligen Gasstopps für Österreich durchgerechnet hat. So viel vorweg: Selbst im optimistischsten Fall wäre jeglicher Post-Corona-Aufschwung in Österreich abgewürgt.