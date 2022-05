Eigentlich wollte der französische Sportartikelhändler Decathlon, der seit 2018 in Österreich ist, hierzulande bereits sieben Filialen haben, darunter selbstverständlich welche in den "sportlichen" Bundesländern Salzburg und Tirol. Bis dato ist Klagenfurt die jüngste und erst dritte österreichische Filiale des Familienunternehmens aus Villeneuve-d’Ascq. Das erste Jahr in Kärnten lief gut. Es brachte 5,5 Millionen Euro Umsatz und die Erkenntnis, dass man in Klagenfurt derzeit bekannter ist als in Wien.