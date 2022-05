Die Bauwirtschaft ist in Kärnten ein großer Arbeitgeber: 16.830 Menschen sind zurzeit in der Branche beschäftigt. Darunter viele, die zwar jahrelange Erfahrung, aber keinen formalen Lehrabschluss haben – und damit weniger Lohn: 500 Euro brutto im Monat verdient ein Facharbeiter mehr als ein Hilfsarbeiter. Mit der Qualifizierung "Bau packt an" setzen Innungsmeister Robert Rauter und der Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Bau-Holz, Alois Peer, auf Erwachsenenbildung am Bau. "Die modulare Ausbildung soll ein Schuhlöffel zum Lehrabschluss sein", sagen LHStv. Gaby Schaunig und AMS-Geschäftsführer Peter Wedenig, die das Projekt unterstützen. 500.000 Euro sind laut Wedenig bisher hineingeflossen.

Ab Herbst wird in Kärnten – und nur in Kärnten – der Lehrberuf "Bautechnische Assistenz" angeboten. Der Beruf ist als eine Art Vorberuf zum Bauleiter gedacht. Er beinhaltet kaufmännische Aspekte, aber auch technische. "Ein Bauberuf, mit dem wir auch Frauen ansprechen möchten", sagt Rauter. Er geht davon aus, dass die Lehre österreichweit kommt.