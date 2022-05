Laut Studien soll bis 2050 die Hälfte der Weltbevölkerung kurzsichtig sein. Der Brillenmarkt in Österreich ist schon jetzt 1,07 Milliarden Euro schwer. Steigt der Bedarf?

SCHARLAU: Insgesamt gibt es in Österreich vier Millionen Menschen, deren Augen Unterstützung beim guten Sehen brauchen. Der jährliche Bedarf liegt bei 1,2 bis 1,3 Millionen Korrekturbrillen. Ja, wir sehen eine steigende Nachfrage nach optischen Produkten, für die es mehrere Gründe gibt: einerseits die zunehmende Bildschirm-Arbeit – Stichwort Blaufilterbrille und Arbeitsplatzbrille; andererseits die Demografie. Und es gibt immer mehr Möglichkeiten, auf spezielle Kundenbedürfnisse einzugehen, man denke an Sportbrillen. Aber auch jüngere Leute haben zusehends speziellere Sehbedarfe.