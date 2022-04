Dass die Bahn auch in Krisenzeiten stabil unterwegs ist, diese Botschaft hatte in Coronazeiten mit voller politischer Rückendeckung oberste Priorität. Lieber leere Züge fahren lassen, als drei Viertel der Verbindungen zu streichen, das hat durchaus beruhigende Signalwirkung. Jetzt sieht sich die Bahn selbst wieder zurück in der Spur. Die schönen Bilanzzahlen, die mit einem Gewinn vor Steuern (EBT) von 170 Millionen Euro für 2021 sogar besser aussehen als die von 2019 mit 168,5 Millionen Euro, lassen sich allerdings ohne üppige Hilfe vom Staat kaum begründen.