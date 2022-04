Dass die Bahn auch in Krisenzeiten stabil unterwegs ist, dieses Ziel hatte in Coronazeiten bei voller politischer Rückendeckung Priorität. Die Bahnen in Österreich am Laufen zu halten, statt massiv Verbindungen zu streichen, diese positive öffentliche Signalwirkung war erwünscht. Ohne Hilfe des Bundes ging das natürlich nicht. Sie hat insbesondere die ÖBB 2021 so in der Spur gehalten, dass der Vorstand am Freitag mit 170 Millionen Euro Vorsteuergewinn (EBT) bei 4,35 Milliarden Euro Umsatz (plus 3,9 Prozent) sogar ein besseres Bilanzergebnis als 2019 vorlegen konnte. 2020 war das EBT durch noch höhere Hilfen auf 59 Millionen Euro gehalten worden. Vor der Pandemie waren 168,5 Millionen Euro EBT in der Bilanz ausgewiesen worden.