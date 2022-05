Das Familienunternehmen Dr. Sasse besteht seit fast 50 Jahren, seit knapp 30 Jahren ist man am österreichischen Markt tätig. Der Gebäudedienstleister bzw. -reiniger aus München, geführt von den Schwestern Clara und Laura Sasse, beschäftigt 7000 Mitarbeiter, 1000 davon in Österreich. Infineon in Villach, AT&S in Leoben, das LKH West in Graz, die Kika/Leiner-Gruppe oder Siemens Österreich stehen auf der langen Kundenliste bestehend aus Industrie, Handel und Krankenhäusern. "Wir machen alle Dienstleistungen rund ums Gebäude - bis auf Buchhaltung und Lohnverrechnung", scherzt Michael Lackner, Geschäftsführer von Dr. Sasse in Österreich.