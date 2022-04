Die La Gioia GmbH in Ottendorf an der Rittschein (Ziegenberg) steht vor dem Konkurs. Das Unternehmen züchtet Mangalitza-Wollschweine und war zuletzt wegen eines Streites mit dem Mehrheitseigentümer und dem bekannten Investor Hans Kilger in den Schlagzeilen. Der Münchner und Wahlsteirer Kilger hält über sein Investmentvehikel Stern Capital Management AG 60 Prozent an der La Gioia GmbH. Nun hat die Stern Capital Management, so berichten die Gläubigerschutzverbände AKV und Creditreform, einen Insolvenzantrag gegen die La Gioia GmbH gestellt. Daraufhin habe La Gioia selbst einen Konkursantrag beim Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz eingebracht.