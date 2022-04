Die La Gioia GmbH in Ottendorf an der Rittschein (Ziegenberg) steht vor dem Konkurs. Das Unternehmen züchtet Mangalitza-Wollschweine und war zuletzt wegen eines Streites mit dem Mehrheitseigentümer und dem bekannten Investor Hans Kilger in den Schlagzeilen. Der Münchner und Wahlsteirer Kilger hält über sein Investmentvehikel Stern Capital Management AG 60 Prozent an der La Gioia GmbH. Nun hat die Stern Capital Management, so berichten die Gläubigerschutzverbände AKV und Creditreform, einen Insolvenzantrag gegen die La Gioia GmbH gestellt. Daraufhin habe La Gioia selbst einen Konkursantrag beim Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz eingebracht.

Die Aufzucht der Mangalitza-Wollschweine ist bereits der vierte steirische Betrieb mit Kilger-Beteiligung, der in die Insolvenz schlittert. Zuerst traf es die südsteirische Domäne Müller mit zwei Gesellschaften, dann wurde auch gegen die Steirerwein Produktion & Handel OG ein Konkursantrag gestellt. Kilger hatte im Februar diese Beteiligungen als "wirtschaftlich fehlgeschlagen" bezeichnet – und schon damals auch die La Gioia GmbH genannt.

Strafanzeige gegen den eigenen Betrieb

Eingestiegen war Kilger bei La Gioia im Herbst des Vorjahres, die Freude über das Investment währte aber nicht lange. Im Februar brachte Kilger sogar eine Strafanzeige gegen die mehrheitlich in seinem Besitz befindliche Gesellschaft ein. Seine Vorwürfe gegen die Betreiber des Betriebes reichten von Betrug bis zu Tierquälerei. Kilger damals: "Die Schweinezucht steht vor dem Aus." Die Betreiber konterten, dass Kilger seine zugesagten Investitionen nicht getätigt habe. Ein Vorwurf, den auch Christian Reiter, Miteigentümer der insolventen Steirerwein Produktion und Handel, erhoben hatte – und von Kilger postwendend zurückgewiesen worden war.

Für La Gioia bedeutet der Konkurs tatsächlich das Ende. Eine Fortführung des Betriebes sei schon allein aufgrund der Auseinandersetzungen im Bereich der Gesellschafter so gut wie auszuschließen, erklärt der AKV. Noch befinden sich rund 500 Tiere in der Aufzucht, sie sollen verkauft werden. Die Verbindlichkeiten betragen rund 5,6 Millionen Euro, es stehen Aktiva in der Höhe von 2,9 Millionen gegenüber.