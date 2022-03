Breitbandmilliarde Österreichs Netzbautrieb und die Gefahr der Überförderung

Facebook

Markus Zottler © Kleine Zeitung

Breitband ist nicht Breitband. Das ist wichtig zu bedenken, bespricht man Österreichs oft zitierten „Mangel an Breitband“, also an schnellem Internet. In Wahrheit ist es nämlich ein Mangel an sogenanntem Festnetz. Und hierbei wiederum primär ein Fehlen von Festnetzleitungen, die direkt bis in die Häuser gelegt werden.