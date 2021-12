Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

"Wir konnten Ihre Lieferung nicht zustellen!" oder "Ihr Paket befindet sich an einem Abholpunkt!" – dazu ein schädlicher Link. Knapp vor Weihnachten haben auch die Betrügereien Hochkonjunktur.

Schadsoftware an Bord

Zurzeit heißt es besonders vorsichtig mit empfangenen Nachrichten umzugehen © buritora - stock.adobe.com

Bereits im September kam es zu einer Paketflut der besonderen Sorte. Und zwar wurden massenhaft Pakete verschickt, ohne je abgeschickt zu werden. Wie das zusammenpasst? Nun, eigentlich wurde den Menschen nur suggeriert, dass Packerl versendet wurden. In Wahrheit waren die SMS von vermeintlichen Versanddienstleistern gefälscht.

Dieser Tage, nicht zufälligerweise in unmittelbarer Nähe zum Weihnachtsfest, kommt es zum nächsten Fake-SMS-Schub, wie zahlreiche Leserinnen und Leser mitteilen. Übermittelt werden Betroffenen von den Betrügern dabei unterschiedlichste Text-Varianten. Die mittlerweile häufig ohne Rechtschreibfehler und teils gar personalisiert eintrudeln. Auch – freilich erfundene – Sendungsnummern finden sich ebenso regelmäßig in den Nachrichten wie die Textauszüge "Ihr Paket befindet sich an einem Abholpunkt!" oder "Wir konnten Ihre Lieferung nicht zustellen!"

⚠️WARNUNG⚠️



Betrüger versuchen aktuell, verstärkt mit Fake-SMS an euer Geld 💰 zu kommen.



💡keinesfalls auf den Link klicken

💡SMS sofort löschen

💡vorsichtig und misstrauisch bleiben



Mehr ℹ️ 👉 https://t.co/4xH3jOPver#betrugssms #kriminalprävention #warnung pic.twitter.com/bYQ0JEsCRE — POLIZEI OÖ (@LPDooe) December 11, 2021

Polizei und Behörden warnen jedenfalls davor, die in den Nachrichten angeführten Links zu öffnen oder gar Apps zu installieren. Die Links führen oft zu gefälschten Homepages, über die Zahlungsaufforderungen deponiert werden – die Apps sind meist mit Schadsoftware versehen, die sich dann direkt am Handy einnistet.

Die Polizei empfiehlt deswegen, die SMS unbedingt zu löschen, den Links keinesfalls zu folgen und generell "vorsichtig und misstrauisch" bei Paket-SMS zu sein. Verdächtige Nummern können Sie jedenfalls unter Rufnummernmissbrauch.at melden.