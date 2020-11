Nach der ersten Prämie im Frühjahr sollen Handelsangestellte auch im Herbst einen Coronabonus bekommen, kündigten mehrere Ketten an. Spar beziffert die Höhe nun mit 300 Euro, die alle Beschäftigten in Österreich auf eine Gutscheinkarte überwiesen bekommen.

© Alois Huemer

Die Handelsangestellen erhalten für ihren Einsatz in der Coronakrise weitere Prämien. Der Spar-Konzern teilte am Dienstag mit, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich für den "vorbildlichen Einsatz in den vergangenen Monaten" einen Corona-Bonus in der Höhe von 300 Euro erhalten werden. Gemeinsam mit der Prämie, die bereits im April an Beschäftigte ausgeschüttet wurde, stelle das Unternehmen heuer 13 Millionen Euro Corona-Sonderbonus für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung.