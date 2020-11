Facebook

Josef Zotter erhielt einen Dachstein für sein Lebenswerk © Conclusio

Es sind beeindruckende Zahlen der 100 umsatzstärksten Unternehmen der Steiermark, der „Top of Styria“ gleichermaßen, die das gleichnamige Magazin traditionell einmal im Jahr erhebt. Es sind Zahlen, die 2019, also im Jahr vor der Pandemie, starkes Wachstum belegen: Gemeinsam erwirtschafteten die Top 100 40,197 Milliarden Euro Umsatz (plus sieben Milliarden) und beschäftigten 176.798 Mitarbeiter (plus 12.000). An der Spitze die Andritz AG, Magna Steyr, AVL List, ams AG und die Energie Steiermark.