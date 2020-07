Das war zu erwarten: Die Finanzmarktaufsicht, die die Commerzialbank per 14. Juli geschlossen hatte, stellte am Montag einen Insolvenzantrag über das Vermögen der Bank. Mitte Juli betrug die Überschuldung der Bank demnach 528 Millionen Euro.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Commerzialbank in Mattersburg © Juergen Fuchs

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat am Montag beim Landesgericht Eisenstadt den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Commerzialbank Mattersburg gestellt.

"Diese Maßnahme war erforderlich, da der von der FMA eingesetzte Regierungskommissär Bernhard Mechtler in einem Zwischenbericht festgestellt hat, dass die Commerzialbank Mattersburg zum Zeitpunkt der Untersagung des Geschäftsbetriebes durch die FMA rechnerisch im Ausmaß von 528 Millionen Euro überschuldet war", teilte die FMA in einer Aussendung mit.

Mit einem Wort: pleite

Weiters sei die Commerzialbank Mattersburg, so der Zwischenbericht, zahlungsunfähig. Denn zum Berichtsstichtag am 24. Juli stehen den liquiden Mitteln in der Höhe von 78 Millionen Euro allein schon Forderungen der Einlagensicherung Austria von bereits 162 Millionen Euro aus der ersatzweisen Auszahlung gesicherter Einlagen gegenüber. Diese Forderung der Einlagensicherung kann sich – in Abhängigkeit von der Inanspruchnahme - auf bis zu 490 Millionen erhöhen.

„Eine Beseitigung der Überschuldungssituation durch eventuell noch bekanntwerdende Aktiva oder etwaige stille Reserven wurde vom Regierungskommissär praktisch ausgeschlossen,“ so die FMA im Insolvenzantrag. Eine positive Fortbestandsprognose scheide schon auf Grund der Zahlungsunfähigkeit der Commerzialbank aus. Die FMA hatte daher beim Landesgericht Eisenstadt den Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen der Commerzialbank Mattersburg Im Burgenland AG zu stellen.

6700 erhielten Geld zurück

Im Bilanzskandal um die Commerzialbank haben bisher 6.700 Betroffene Geld auf ihre neuen Konten bei anderen Banken ausbezahlt bekommen. Damit sei bereits knapp die Hälfte der anspruchsberechtigten Kunden entschädigt worden, teilte die Einlagensicherung am Montag gegenüber der APA mit. Insgesamt wurden bisher rund 246 Millionen Euro ausbezahlt.

Die Auszahlungen sind am vergangenen Mittwoch angelaufen. Bei der Einlagensicherung geht man davon aus, dass bis Ende der Woche ein Großteil abgeschlossen sein wird. Sobald die betroffenen Kunden ihre neuen Daten bekanntgeben, wird das Geld binnen 24 Stunden überwiesen. Gesichert sind 100.000 Euro pro Person.