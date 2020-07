Mit einer Impfung gegen Covid-19 werde der Tourismus so zurückkehren, wie er vorher war, glaubt Zukunftsforscher Andreas Reiter. Im Interview erklärt er, warum der Tourismus heuer vielerorts so darniederliegt - und welche Formen des Urlaubs 2020 dennoch angesagt sind.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Andreas Reiter, Zukunftsforscher und Tourismusexperte © Verkehrsbüro Group/APA-Fotoservice

Für den Tourismus sind Sie ein oft konsultierter Zukunftsforscher. Die Branche erlebt schwere Zeiten. Sind Sie jetzt gefragter als zuvor?

Andreas Reiter: Das würde ich so nicht sagen. Aber es geht um andere Themen. Was jetzt Corona ist, war vor 10 Jahren das Thema Klimawandel in den Bergen und was man macht, wenn ein Winter ohne Schnee kommt. Das hatte zwar nicht diese Dramatik, aber es gibt immer wieder Kernthemen, wo man sich neu sortieren muss.