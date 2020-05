Facebook

Das Konzept von Summer Splash: Tausende Maturanten in die beliebten Party-Destinationen Europas zu bringen © Summersplash/KK

„Wir sind im selben Sturm, aber nicht im selben Boot", heißt es auf der Homepage. Seit 10. März musste der Veranstalter Splashline, den es seit 25 Jahren gibt, alle Großveranstaltungen in Österreich absagen, beginnend mit "ÖBB s’cool", dem größten Schulskikurs Österreichs am Kärntner Nassfeld. Es folgten die ersatzlosen Absagen von Summer Splash in Italien und Springbreak Europe in Kroatien. Am Donnerstag musste Splashline Insolvenz anmelden.