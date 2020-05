Der Bundesgerichtshof macht in Deutschland den Weg für zehntausende Dieselfahrer in Sachen Schadenersatz durch Volkswagen frei. Der Spruch könnte auch Verfahren in Österreich beschleunigen.

© APA/dpa/Julian Stratenschulte

Eines vorweg: Direkte Auswirkung wird der wegweisende Spruch des Bundesgerichtshof wohl "nur" für ähnliche Verfahren in Deutschland haben. Indirekt, so bewerten es Experten in ersten Einschätzungen, könnte die Entscheidung aber auch Verfahren gegen Volkswagen in anderen Ländern wie Österreich stark beeinflussen.