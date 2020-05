Facebook

Labortest im Robotics Institut von Joanneum Research in Klagenfurt © Manuela Schwarzl

"Wir sehen unter dem Eindruck der Coronakrise zwei Trends: einerseits, wie in Unternehmen auf den wirtschaftlichen Druck mit Stabilisierung reagiert wird, andererseits, wie Unternehmen gerade jetzt auf Automatisierung setzen und damit auch auf Robotics“, erklärt Michael Hofbaur, Leiter des Instituts für Robotics und Mechatronic des Joanneum Research im Lakeside Park in Klagenfurt. „Für den Wirtschaftsstandort Kärnten ist es wesentlich, dass man die Zeit nutzt und nicht in Kurzarbeit, sondern in Innovation geht.“