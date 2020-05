Die Öffnung der Gastronomie am Freitag sei "Licht am Ende des Tunnels". Kärntens Wirtesprecher in der Wirtschaftskammer appelliert an Bevölkerung, Wirte mit Besuch zu unterstützen. Neue Regelung für Theken.

© Markus Traussnig

Nach zwei Monaten staatlich verhängter Schließung bereitet sich Kärntens Gastronomie auf Hochtouren auf die Wiedereröffnung vor. "Der Lockup am Freitag ist das Licht am Ende des Tunnels", sagte der Obmann der Gastronomiefachgruppe in der Wirtschaftskammer Kärnten, Stefan Sternad in einer Online-Pressekonferenz am Mittwoch. Zusätzlich zum Wirtepaket der Bundesregierung, das er begrüße, fordere er "wirkliche Steuerfreimodelle für die Betriebe. So werden das viele nicht überleben." Auf die Frage, was im 3. Quartal passieren könnte, wenn die Insolvenzgerichte wieder arbeiten und das Moratorium für Insolvenzanträge bei Gesundheitskasse und Finanzamt enden, sagte Sternad: "Ich rechne mit einer Welle von Insolvenzen und Schließungen in der Kärntner Gastronomie im Herbst. Das sagt sonst keiner, aber diese wird sich bis ins Jahr 2021 ziehen."