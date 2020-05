Facebook

© EXPA/ Eibner-Pressefoto

Knapp über 38.000 Arbeitslose sind aktuell in Kärnten gemeldet, über 57.000 Beschäftigte stehen in Kurzarbeit. Das bereitet nicht nur dem Präsidenten der Arbeiterkammer, Günther Goach, schweres Kopfzerbrechen, sondern erfüllt auch den Präsidenten der Industriellenvereinigung, Timo Springer mit großer Sorge. "So rasch und effizient wie der Shutdown sollten auch die Lockerung und der Neustart erfolgen. Wir müssen vom Krisen- in den Zukunftsmodus umschalten. Da gibt es mir derzeit zu wenig Neustart, zu wenig Zukunftsorientierung", rüttelt er Bund und Landesregierung wach. So wie in anderen Bundesländern müssten in Kärnten Behörden angewiesen werden, allen Genehmigungsverfahren Nachdruck zu verleihen, "im Wissen, dass alle Investitionen der Wirtschaft helfen."