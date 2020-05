Kastner-&-Öhler-Chef Martin Wäg im Interview"147 Jahre Firmengeschichte will ich nicht beenden"

Sein Hilferuf sollte wachrütteln. Jetzt - fünf Wochen nach seinem eindringlichen Appell an die Regierung - sieht Kastner & Öhler-Chef Martin Wäg die Gefahr eines Flächenbrandes in der Wirtschaft noch nicht gebannt. Über die vielleicht schwerste Krise seines Unternehmens.

Martin Wäg, seit 24 Jahren im Vorstand des Unternehmens © Juergen Fuchs

"Wir sind ein Körper mit sechs, sieben Litern Blut und jede Woche verlieren wir davon drei.“ So dramatisch haben Sie am 25. März die Lage Ihres Unternehmens geschildert. Ist die Blutung schon gestoppt?

MARTIN WÄG: Sie fragen mich das gerade in einer für uns sehr guten Situation. Wir sind diese Woche mit der Raiffeisen-Landesbank Steiermark einig geworden, dass sie mitziehen, und haben den Antrag für die Liquiditätsgarantien aus dem Corona-Hilfsfonds an die Finanzierungsagentur Cofag geschickt. Das ist für uns ein großer, wichtiger Schritt. Es war die RLB, die uns in den vergangenen Wochen bei der Liquidität ausgeholfen hat, als wir in dieser schwierigen Situation waren.