Wirtschaftliche Entwicklungen Kurzarbeit für 1,1 Millionen Jobs angemeldet, VW fährt Werke hoch

12.642 Anträge auf Kurzarbeit in der Steiermark, 5681 in Kärnten +++ Heimische Haushalte mit deutlich weniger Einkommen +++ Italiens Gastronomie warnt vor Zusammenbruch +++ Apple verschiebt angeblich Produktion neuer iPhones

VW fährt die Produktion wieder hoch © AP

15:00 Uhr: Apple verschiebt angeblich Produktion der neuen iPhones

Der US-Konzern Apple verschiebt einem Medienbericht zufolge die Massenproduktion seiner neuen iPhone-Modelle wegen der Coronaviruspandemie um etwa einen Monat. Dies hänge mit der schwächelnden Nachfrage und Unterbrechungen in der Lieferkette zusammen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen laut "Wall Street Journal".

Zudem rechne das Unternehmen damit, in der zweiten Jahreshälfte rund ein Fünftel weniger Geräte zu verkaufen. Geplant sei, vier neue, 5G-fähige Modelle auf den Markt zu bringen. In der Regel präsentiert der US-Konzern neue Geräte im September. Apple war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

14:30 Uhr: Italien führt Fixpreis für Atemschutzmasken ein

Die Regierung in Rom will Preistreiberei bei Atemschutzmasken stoppen. Daher sollen einfache chirurgische Masken künftig nicht mehr als 50 Cent pro Stück kosten, sagte Premier Giuseppe Conte. Dies löste jedoch den Protest der Maskenproduzenten aus, laut denen der Preis zu niedrig zur Deckung der Kosten sei.

Die Regierung will Apotheken unter die Arme greifen, die Atemschutzmasken zu höheren Preisen als 50 Cent pro Stück erworben haben. Darauf einigte sich die Regierung mit dem Apotheker-Verband.

14:00 Uhr: Schuhhandel in Bedrängnis, jeder Kunde bekommt einen Schuhlöffel



Der Coronavirus bedingte Lockdown macht dem Handel derzeit zu schaffen, vor allem modische Branchen wie der Bekleidungs- und Schuhhandel bemerken auch nach der Teilöffnung eine Kaufzurückhaltung.

Um die Anzahl der Kunden überschaubar zu halten, hat sich das steirische Unternehmen Leder & Schuh (Humanic, Shoe4You) etwas kurioses einfallen lassen. Jeder Kunde bzw. jede Kundin erhält beim Betreten des Geschäftes einen desinfizierten Schuhlöffel und gibt diesen beim Verlassen wieder ab. In jeder Filiale gibt es eine auf die Verkaufsfläche abgestimmte Anzahl von Schuhlöffeln. "Das System hat sich in den ersten Tagen gut bewährt."

13:15 Uhr: Deutscher Arbeitsminister verteidigt geplantes Recht auf Homeoffice

Der deutsche Arbeitsminister Hubertus Heil hat Kritik an seinen Plänen für ein Recht auf Arbeit im Homeoffice zurückgewiesen. Nicht nur Arbeitgeber, sondern auch die Beschäftigten hätten Flexibilitätsbedürfnisse, sagte der SPD-Politiker am Montag. "Die muss man fair miteinander in Einklang bringen. Ich glaube auch, dass wir das schaffen werden."

11:20 Uhr: Ministerin sieht Welle von Kurzarbeitsanträgen bald abgearbeitet

In einigen Bundesländern wird voraussichtlich bis Ende April "die gesamte Welle" der in den vergangenen Wochen eingebrachten Kurzarbeitsanträge abgearbeitet sein, so Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Montag in einer Aussendung.

Spitzenreiter bei den Kurzarbeitsanträgen ist nach wie vor Wien mit 22.470 Anträgen, gefolgt von Niederösterreich mit 16.725 Anträgen und Oberösterreich mit 15.838 Anträgen. Dann folgt die Steiermark (12.642 Anträge), Tirol (8.799), Salzburg (7.656), Kärnten (5.681), Vorarlberg (4.981), Burgenland (2.917). Laut dem Arbeitsministerium hat Kärnten in den vergangenen Tagen Vorarlberg bei den Kurzarbeitsanträgen überholt.

In Summe wurden übrigens bereits Anträge für knapp 1,1 Millionen Jobs in Österreich eingereicht.

Arbeitsministerin Christine Aschbacher Foto © APA/HELMUT FOHRINGER

11:00 Uhr: 43 Prozent der Haushalte haben weniger Einkommen

Die Coronakrise führt in ganz Österreich zu Einkommensverlusten. Besonders hart betroffen sind aber die Tourismus-Bundesländer Tirol und Salzburg, zeigt eine Umfrage im Auftrag von Durchblicker.at von voriger Woche. Demnach haben österreichweit 43 Prozent der Haushalte weniger Einkommen, in den beiden Bundesländern trifft es etwa die Hälfte, in Wien nur etwas mehr als ein Drittel.

10.00 Uhr: Italiens Gastronomie warnt vor Zusammenbruch

Die italienische Gastronomie protestiert gegen den Beschluss der Regierung in Rom, den Stopp für die Branche bis 1. Juni zu verlängern. Die Gefahr sei der Kollaps des ganzen Sektors, der seit Beginn der Coronaviruspandemie bereits Verluste in der Größenordnung von 34 Milliarden Euro gemeldet hat.

"Wahrscheinlich ist es nicht klar, dass man den Gastronomiebereich zur Schließung verurteilt. Über 50.000 Betriebe werden schließen und 350.000 Menschen werden ihre Arbeit verlieren. Diese Lage betrifft Cafes, Restaurants, Pizzerien und die ganze Freizeitindustrie. Auch für Badeanstalten gibt es keinen Termin für den Neustart", hieß es in einem am Montag veröffentlichten Appell des italienischen Gastronomieverbands FIPE.

09:50 Uhr: Deutscher Staat stützt Ferienflieger Condor mit 550-Millionen-Euro-Kredit

Der angeschlagene deutsche Ferienflieger Condor bekommt neue Staatshilfen. Die EU-Kommission erteilte wegen der Coronaviruspandemie am Montag die Genehmigung für ein Kreditprogramm der deutschen Regierung und des Landes Hessen in Höhe von insgesamt 550 Millionen Euro.

Deutschland vergibt Kredit an die Fluglinie Condor Foto © APA

09:00 Uhr: Gewinn von Porr 2019 mehr als halbiert

Der börsennotierte Baukonzern Porr hat im abgelaufenen Geschäftsjahr beim Gewinn deutlich abgebaut. Das Konzernergebnis brach 2019 gegenüber dem Jahr davor von 66,2 auf 27,8 Millionen Euro um 58 Prozent ein. Der Gewinn je Aktie (EPS) sank um 74 Prozent auf 0,5 Euro. Die Produktionsleistung entwickelte sich mit rund 5,6 Milliarden Euro stabil (minus 0,4 Prozent), wie das Unternehmen Montagfrüh mitteilte.

08:10 Uhr: VW schaltet auch am Stammsitz Bänder wieder ein

Nach fast eineinhalb Monaten Zwangspause in der Coronakrise fährt der VW-Konzern am Montag die Autoproduktion auch in der Wolfsburger Zentrale wieder langsam an.

Neben Wolfsburg sollen nun Hannover und Emden sowie weitere Standorte in Europa hinzukommen. Im Stammwerk Wolfsburg liege die Fertigungskapazität zu Beginn bei 10 bis 15 Prozent, in der Folgewoche bei rund 40 Prozent, teilte VW am Montag mit.

