Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Der Weg zurück in eine wirtschaftliche Normalität wird lang und holprig. Trotz der vielen Unwägbarkeiten sorgen die einsetzenden Lockerungen für zarte Aufbruchstimmung. Wir haben namhafte Unternehmerinnen und Unternehmer um ihre persönliche Einschätzung gebeten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/GERT EGGENBERGER

Auch wenn Konjunkturprognosen derzeit – noch stärker als sonst – nur mit viel „Wenn“ und „Dann“ sowie einem hohen Konjunktiv-Anteil zu haben sind, zeigt sich derzeit ganz klar: Der Wirtschaft geht es schlecht und eine schnelle Erholung ist nicht in Sicht. Die ersten Lockerungen der umfassenden Corona-Beschränkungen in Österreich, die Ende kommender Woche ihre Fortsetzung finden, haben die Stimmung in einzelnen Wirtschaftszweigen dennoch wieder etwas angehoben. Der Begriff „Neustart“ hat trotz aller Unwägbarkeiten und anhaltenden Einschränkungen Hochkonjunktur. Lesen Sie hier, wie die Lenkerinnen und Lenker namhafter Unternehmen die Lage einschätzen.