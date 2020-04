Die Flugbranche im Umbruch Offensive Billigflieger und "kasernierte" Schwergewichte

Facebook

Die ungarische Wizz Air will in Wien bald wieder durchstarten © Wizz

Es geht besinnlich zu, am Wiener Flughafen. Einige Frachtflüge und nur sehr wenige Linienflüge heben dieser Tage ab, die Ziele: Doha oder Luxemburg. Grundlage, wird gebetsmühlenartig betont, sei die „Einhaltung aller behördlichen Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen“. Deswegen gibt es jetzt auch in Schwechat eine Maskenpflicht.

Für Aufsehen in Zeiten von kollektiven Reisewarnungen und Einreisestopps sorgt nun die ungarische Billigfluglinie Wizz Air. Diese will nämlich bald für regeres Treiben an den Terminals sorgen.