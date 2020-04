Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Einkaufen in Zeiten von Corona © APA/HELMUT FOHRINGER

Ist es zulässig, wenn Supermarktketten ihr ganzes Sortiment anbieten und nicht nur Nahrungsmittel? Diese Frage erhitzt seit Tagen die Gemüter von Händlern, die geschlossen halten müssen. In Vorarlberg zeigte ein Spielwarenhändler die Handelskette Hofer an. Auch in der Steiermark gibt es eine Anzeige gegen Hofer: Manfred Wesonig - er baute die größte Steuerberatungskanzlei des Bundeslandes auf - erstattete diese bei der BH Weiz, nachdem er beim Diskonter Blumen gekauft hatte.