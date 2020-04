Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Wegen Hamsterkäufen in der Coronakrise ist in vielen Supermärkten Hefe bzw. Germ ausverkauft. Die Hersteller beteuern: "Es ist genug da."

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Hefeteig zieht - derzeit auch viele Selbermacher an © deepvalley - Fotolia

Man hat Zeit, ist zu Hause, will etwas Sinnvolles tun: So hat in der Coronakrise das Selberbacken enorm zugenommen. Außerdem steht Ostern vor der Tür.