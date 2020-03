Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Ökonom Friedrich Schneider stellte eine erste Rechnung auf, wie viel die Restriktionen die Wirtschaft derzeit kosten und kommt auf eine Summe von wöchentlich fast 2,6 Milliarden Euro in Österreich.

In Österreich

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/Patrik Stollarz

Sie ist derzeit eine der am häufigsten gestellten Fragen in der Wirtschaftswelt: Was kosten die mit der Corona-Krise einhergehenden Restriktionen – von Geschäftsschließungen bis hin zu teilweisen Bau- und Produktionsstopps – unter dem Strich? Da niemand seriös beantworten kann, wie lange welche Maßnahmen aufrechtbleiben oder ob sie gar noch ausgedehnt werden müssen, kann man sich einer Beantwortung nur annähern.