Logistik-Experte Alexander Friesz"Wenn wir stehen, dann steht alles"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alexander Friesz, Präsident des Zentralverbandes Logistik und Transport © Zentralverband

Wie geht es Ihnen und Ihren Leuten in dieser Extremsituation?

Alexander Friesz: Wir haben Gott sei Dank keine Coronafälle im Betrieb und ich weiß als Präsident des Zentralverbandes Spedition & Logistik auch noch von keinem aus der Branche, das ist die größte Erleichterung. In der Speditionsbranche leisten jetzt Zehntausende unter schwersten Verhältnissen tolle Arbeit und müssen, so wie auch die 3700 Mitarbeiter meines Unternehmens, davon 500 Fahrer, durch extreme Umstände durch. Die Fahrer schützen sich mit Masken und Handschuhen, machen keine Be- und Entladung. Mit Desinfektion und Abstand kann wenig passieren.