Fast leere Regale in einem Lebensmittelmarkt am Mittwoch im Norden von Graz © Robert Preis

Bilder machen die Runde, wie es sie in Österreich wohl schon lange nicht mehr gab, Bilder von leergeräumten Regalen in Lebensmittelmärkten. Obwohl von vielen Politikern von Kanzler Sebastian Kurz abwärts appelliert wurde, von panikartigen Einkäufen abzusehen, nimmt die Angst in der Bevölkerung angesichts der von der Regierung getroffenen Maßnahmen offenbar zu. Die Kleine Zeitung startete einen Rundruf bei den größten Handelsketten Österreichs, wie die Lage ist und wie sie sich rüsten. Hier lesen Sie die Antworten.