Allergische Reaktionen drohen Primark ruft braunen Damenschuh zurück

Der betroffene Schuh mit dem Produktnamen "Wide Fit Kitten Heel Court Shoe" © KK/Primark

Der Textildiscounter Primark, der in Österreich unter anderem Filialen in Graz/Seiersberg, Innsbruck, Pasching und in der Wiener Shopping City Süd hat, hat einen braunen Damenschuh zurückgerufen, der im Jänner in den Filialen der Kette verkauft wurde. Im Innenfutter des Schuhs mit dem Produktnamen "Wide Fit Kitten Heel Court Shoe" sei ein zu hoher Chrom-VI-Wert festgestellt worden, teilt das irische Unternehmen mit. Das könne zu allergischen Reaktionen führen.

Der Schuh sei vom 11. bis 21. Jänner verkauft worden. Kunden könnten das Produkt in jeder Filiale gegen Rückerstattung des Kaufpreises zurückgeben. Wasserlösliche Chrom-VI-Verbindungen seien starke Kontaktallergene. Bereits Ende Februar hatte es einen Rückruf für einen Schuh mit gleicher Produktbezeichnung in schwarz gegeben.