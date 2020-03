Der ehemalige steirische ÖVP-Landesrat und Industrielle Hans Georg Fuchs starb am Montag wenige Tage vor seinem 88. Geburtstag. Seine politische Laufbahn hatte er einst in der Wirtschaftskammer begonnen.

Hans Georg Fuchs © VP Steiermark/Peter Philipp

Der frühere ÖVP-Politiker und Unternehmer Hans Georg Fuchs ist am Montag kurz vor seinem 88. Geburtstag gestorben. Fuchs war gebürtiger Wiener, besuchte aber in Graz das Gymnasium und studierte an der Technischen Universität in der steirischen Landeshauptstadt.