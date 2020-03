Facebook

© KLZ/Markus Traussnig

Mit 858.000 Euro Passiva, aber beinahe ebenso hohen Aktiva (durch offene Forderungen und Liegenschaftsvermögen), musste die Gailberger & Kristan Hoch- und Tiefbau GesmbH aus Feldkirchen am Montag laut AKV und KSV1870 Insolvenz anmelden. 33 Gläubiger und sechs Dienstnehmer sind davon betroffen. Als Gründe gibt das Unternehmen Fachkräftemangel und Dumpingpreise in der Baubranche an.