Coronavirus Steirische Busunternehmen in der Krise: Lenker werden gekündigt

Die Folgen des Coronavirus treffen die Reisebusunternehmen in der Steiermark so hart, dass Kündigungen unvermeidbar seien, hieß es am Montag bei einem Krisengipfel. Unternehmen leiden nicht nur unter der flächendeckenden Absage von Italienreisen. Auch Buchungen für den Sommer seien zum Erliegen gekommen.