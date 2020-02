Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago stock&people

14.23: Weiter massive Kursverluste

Die Wiener Börse hat am Montagnachmittag weiter schwere Kursverluste verzeichnet. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.031,71 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 117,68 Punkten bzw. 3,74 Prozent.

13.24: Anleger flüchten in Schweizer Franken

Aus Angst vor den Folgen der Coronavirus-Ausbreitung für die globale Wirtschaft sind die Anleger am Montag in Scharen in den als "sicheren Hafen" geltenden Schweizer Franken geflüchtet. Der Franken stieg zur Hauptexportwährung Euro auf den höchsten Stand seit mehr als viereinhalb Jahren. Die Gemeinschaftswährung kostete mit 1,0604 Franken so wenig wie zuletzt im Juli 2015.

Die Schweizer Börse stürzte im Einklang mit anderen wichtigen Handelsplätzen ab. Der Leitindex SMI fiel in der Spitze um 3,6 Prozent auf 10.715 Punkte - das ist der größte Tagesverlust seit August 2015.

12.45: Schwere Kursverluste in Wien

Die Wiener Börse hat am Montag im Eröffnungshandel schwere Kursverluste verzeichnet. Der österreichische Leitindex ATX brach gegen 9.30 Uhr um 3,18 Prozent auf 3.049,40 Punkte ein.

International ging es ebenfalls deutlich nach unten. Der Euro-Stoxx-50 lag 2,80 Prozent im Minus, der deutsche Leitindex DAX gab um 2,58 Prozent nach.

Chinas Präsident Xi Jinping hat in der Nacht auf Montag seine Landsleute auf einen wirtschaftlichen Rückschlag angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus eingestellt. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat nun seine Wachstumsprognose für China gesenkt.

12.30: Flucht aus italienischen Wertpapieren

Der Coronavirus-Ausbruch in Norditalien löst außerdem eine Flucht aus italienischen Wertpapieren aus. Der Leitindex der Mailänder Börse rutschte heute um 4,3 Prozent ab und steuerte auf den größten Tagesverlust seit dreieinhalb Jahren zu. Italienische Staatsanleihen flogen ebenfalls aus den Depots. Das trieb die Rendite der zehnjährigen auf 1,002 Prozent.

Auch die Aktien von Europas Luxusbranche sind schwer getroffen. Anleger ziehen sich wegen der weiteren Ausbreitung des Coronavirus von Aktien der europäischen Luxusbranche zurück. In Paris fielen die Papiere von LVMH um 4,2 Prozent. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton ist der weltweit führende Luxusgüterkonzern. Zu der Gruppe gehören unter anderem Champagnerhäuser wie Veuve Clicquot Ponsardin und Krug sowie Modehäuser wie Kenzo und Fendi.

Aktien von Gucci, Hermes und Burberry geben nach

Auch die Aktien des "Gucci"-Eigners Kering gaben um 5,6 Prozent nach, die der Boutiquen-Kette Hermes um 3,7 Prozent. In Zürich sackten die Papiere von Richemont um 5,3 Prozent ab und der Kurs von Swatch-Aktien fiel um 5,8 Prozent auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2009. In London büßten Burberry-Papiere 4,5 Prozent ein.

Mehr zum Thema Modeindustrie Luxusmarken leiden unter Coronavirus

Auch die Aktien von Fluggesellschaften und Logistikkonzernen kommen unter Druck. Die Papiere der AUA-Mutter Lufthansa, der Air France-KLM und der British-Airways-Mutter IAG büßten jeweils rund sieben Prozent ein.

Die Papiere der international tätigen Logistikanbieter Deutsche Post, A.P. Moeller-Maersk und Kühne & Nagel verloren zwischen 4,6 und 5,2 Prozent.

Oeticket-Mutter in Nöten

Und sogar die Aktien des Tickethändlers und Veranstalters CTS Eventim, Mutterkonzern von oeticket, sind am Montag wegen des Coronavirus stark unter Druck geraten. Mit einem Rückgang um fast neun Prozent fielen die Papiere des im MDax notierten Unternehmens auf rund 54 Euro und damit auf das tiefste Niveau seit Dezember. Auch europaweit erwischte es Werte aus dem Bereich Reise und Freizeit besonders.