Verbund-Chefs im Interview"Demnächst verfeuern wir in Mellach die letzte Kohle"

Gasturbine im Kraftwerk Mellach © Verbund

Die neue Regierung ist seit ein paar Wochen im Amt. Haben Sie den Eindruck, sie geht die Energiewende, den Klimaschutz ehrgeizig genug an?

WOLFGANG ANZENGRUBER: Die Ziele sind hoch ambitioniert, das Energie-Kapitel ist aus unserer Sicht gut gemacht. Wir wollen die Wasserstoff-Nation Nummer Eins werden. Wir als Verbund werden dazu einen sehr großen Teil beitragen.

MICHAEL STRUGL: Den Ehrgeiz der Regierung kann man daran ablesen, welche Kapazitäten an Erneuerbaren gebaut werden sollen. Es ist sehr klar, die Regierung hat das Thema ganz oben auf der Agenda.

Deutschland hat schon eine CO2-Steuer und einen klaren Fahrplan für den Kohleausstieg.

Strugl: Wir steigen auch aus der Kohle aus. Nach der Heizsaison in Mellach.