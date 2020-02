Sie fährt mit Wasserstoff Yacht um 600 Millionen Dollar: Sinot dementiert Verkauf an Bill Gates

Um rund 600 Millionen Dollar soll Milliardär Bill Gates die erste mit flüssigem Wasserstoff betriebene Luxusyacht gekauft haben, was der niederländische Hersteller allerdings dementiert. Das Schiff wird erst in vier Jahren in See stechen.