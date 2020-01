Coronavirus Ikea schließt alle Einrichtungshäuser in China

Das Einrichtungshaus in der Millionenstadt Wuhan, wo der neue Virus erstmals aufgetreten war, ist schon vor knapp einer Woche geschlossen worden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ikea schließt alle Einrichtungshäuser in China © APA/AFP/Johannes Eisele

Die schwedische Möbelkette IKEA zieht wegen der Ausbreitung des Coronavirus die Notbremse: Alle 30 Einrichtungshäuser im Land werden vorübergehend geschlossen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Peking mit. Der Erreger ist mittlerweile nämlich in allen Provinzen und Regionen des chinesischen Festlandes nachgewiesen.

Noch am Mittwoch hatte es geheißen, dass IKEA die Hälfte seiner Filialen schließen wird. Das Einrichtungshaus in der Millionenstadt Wuhan, wo der neue Virus erstmals aufgetreten war, ist schon vor knapp einer Woche geschlossen worden.