Der US-Präsident feuert beim Weltwirtschaftsforum Breitseite auf Klimaaktivisten ab. In einer Art Wahlkampfrede an die Welt lobte er seine Amtszeit.

Trump © KK

US-Präsident Donald Trump ließ beim Weltwirtschaftsforum in Davos eine harte Breitseite gegen Klimaschützer los. Diejenigen, die vor Erderwärmung und anderen Umweltkatastrophen warnten, bezeichnete er als "Erben der dummen Wahrsager von gestern". Die "ewigen Propheten des Untergangs" wollten sehen, "dass es uns schlecht geht", erklörte der US-Präsident, der hingegen seine Amtszeit in einer Wahlkampfrede quasi an die Welt lobte.