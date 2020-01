Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der weißbierseligen Bayernhalle wird die Steigerungsform des Wortes „Oktoberfest“ erprobt © APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Die einen sind bald satt. Die anderen haben es längst satt. Es ist ein Wettlauf der Gegensätze, auf der „Grünen Woche“, der weltweit wichtigsten Agrarmesse in Berlin.

Während schon am Eröffnungstag 50.000 Besucher zwecks Magenverwöhnung auf der beliebten „Fress-Mess“ zum Kulinarik-Jetset durch 71 Länder antreten (und in der weißbierseligen Bayernhalle die Steigerungsform des Wortes „Oktoberfest“ erprobt wird), lassen Greenpeace-Aktivisten an den Messe-Eingängen die Sau raus. Aufblasbar, aber riesig. Sie protestieren gegen Billigfleisch und die damit einhergehenden Tierhaltungsformen.

Gleichzeitig treten deutschlandweit Zigtausende Bauern zum Gegenprotest an und legen mit ihren Traktoren in zahlreichen Großstädten - Berlin inklusive - Freitagmittag wichtige Straßen lahm. Die Duftmarke, die sie bei Kunden hinterlassen wollen: Ständig steigende Auflagen bei ständig fallenden Preisen - das geht sich nicht aus.

Grüne Woche in Berlin: Eine Bilder-Reise zwischen globalen Gaumenfreuden und Straßenprotesten Die am Freitag eröffneten Grünen Woche in Berlin ist nicht nur so etwas wie die größte Genussmeile der Welt, sondern auch Anlass für Proteste von Bauern (wie im Bild Traktorproteste im Herzen Berlins)... APA/AFP ... und Protesten von Gegnern der Landwirtschaft von heute. APA/AFP Tausend Bauern protestierten am Freitag in vielen Städten Deutschlands gegen das Immer-Mehr an Vorschriften bei gleichzeitig niedrigen Produktpreisen. APA/AFP ... während auf der Messe selbst sich nun 400.000 Besucher in 10 Tagen durch die Kulinarischen Schatzkammern rund um den Globus kosten. APA/AFP Auch Fridays for Future haben einen Diskussions-Stand auf der Messe (c) Messe Berlin GmbH (Volkmar Otto) Aber die Grüne Woche steht auch für Völker-Verständigung Dunst Gipfeltreffen deutscher und österreichischer Agrar-Politiker auf dem Stand der Österreicher. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger traf ihre deutsche Amtskollegin Julia Klöckner. (c) Messe Berlin GmbH (Ralf G�nther) Klicken Sie sich durch viele weitere Bilder! APA/AFP APA/AFP APA/AFP APA/AFP APA/AFP APA/AFP APA/AFP Die deutsche Landwirtschaftsministerin Klöckner am Stand der Holländer. APA/AFP Allgegenwärtig: Der Berliner Bär in der Blumenhalle. APA/AFP APA/AFP Dunst Dunst Dunst APA/AFP Dunst Dunst Dunst Dunst Dunst Dunst Dunst Dunst Dunst Dunst Steyr stellt in Berlin seinen futuristischen Hybrid-Prototypen aus Dunst Auch das gibt es: Traktoren mit Elektro-Antrieb (links), Gas-Antrieb (Mitte) und Pflanzenöl-Motor(rechts) Dunst Julia Klöckner und Elisabeth Köstinger (c) Paul Gruber 1/34

Tulpen, Tiere, Transparenz - und Technik

Um Stadt und Land wieder näher zueinander zu bringen, geht’s in den 27 (!) monumentalen Messehallen der Grünen Woche nicht nur ums Essen. Sondern auch um Tulpen, Tiere, Transparenz und Technik. Allein in der Blumenhalle blühen 100.000 Pflanzen, durch die Tierhallen wuseln fast ausgestorbene Nutztierrassen genauso wie Zuchtpudel, es gibt Schaubauernhöfe und Österreichs Traktorenbauer Steyr präsentiert ein futuristisches Hybrid-Modell.

Hybrid-Traktor von Steyr Foto © Dunst

Burjatien, Tatarstan, Bashkortostan

Russland, das in den letzten Jahren in Berlin wegen EU-Sanktionen am Abstellgleis stand, lässt heuer gleich auf 5000 Quadratmetern agrarische Muskeln spielen. Und zeigt, dass selbst Teilrepubliken unter der westlichen Wahrnehmungsschwelle wie Burjatien, Tatarstan oder Bashkortostan professionell Exportmärkte erobern wollen.

Österreichs Agrar-Exporte auf Rekord-Hoch

Dies wiederum ist Lebensmitteln „Made in Austria“ im letzten Jahr überaus gut gelungen. Wie die Chefs der Agrarmarkt Austria (AMA) Michael Blass und Franz Windisch in Berlin bekannt gaben, sind Österreichs Agrar-Exporte im Vorjahr mit plus 6,5 Prozent deutlich stärker gestiegen als die Importe (plus 4,6 Prozent). Die Ausfuhren seien auf einem Allzeithoch und das Handelsdefizit „klein, wie ewig nicht mehr. Womöglich wird Österreich schon in dieser Dekade vom ewigen Netto-Importeur zum Netto-Exporteur“.

© Kleine Zeitung

Red Bull sorgt für Export-Boom in die USA

Vor allem die Ausfuhren von Fleisch und Käse nach Deutschland brummten 2019 (insgesamt plus 7,5 Prozent, siehe Grafik). Starke Steigerungen gab es aber auch bei Exporten nach Großbritannien (Vorziehkäufe wegen Brexit-Sorgen), in die USA (dank Red Bull, das in die Statistik fällt) und nach China. Hier stiegen die Schweinefleisch-Exporte von 2,5 auf 30,8 Millionen Euro, da China wegen der Schweinepest die Hälfte seines Bestandes keulen musste.

Die Tierseuche ist auch der Grund, warum es auf der Grünen Woche zwar vielerlei Getier zu bestaunen und sogar Insekten zu essen gibt, aber kein (echtes) Schwein zu sehen ist.