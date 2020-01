Nach der Pleite von Thomas Cook dockte Österreich-Chef Ioannis Afukatudis bei Gruber Reisen an. Mit dem gebürtigen Griechen verstärkt der größte Reiseanbieter in Südösterreich sein Griechenland-Engagement. Treu bleibt man aber dem Kroatien-Schwerpunkt, neu sind einige ausgefallenere Destinationen.

Die Schmugglerbucht von Zakynthos ist ein beliebtes Ausflugsziel © Christian Penz

Der Kampf um das Erbe des pleite gegangenen Konzerns Thomas Cook ist in vollem Gange. Der Familienbetrieb Gruber Reisen hat sich mit Ioannis Afukatudis den früheren Chef der Österreich-Tochter und damit 25 Jahre Erfahrung ins Haus geholt. Das wirkt sich auch im Reiseangebot für 2020 aus, das das Unternehmen am Montag in Graz präsentiert hat: Mit Afukatudis wird das Griechenland-Engagement ausgebaut.