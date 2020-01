Facebook

Sony Vision-S © Sony

Mit einem Paukenschlag startete der Elektronikriese Sony in die diesjährige CES in Las Vegas. Der japanische Konzern stellte – völlig überraschend – den Prototyp eines Elektroautos vor. Hinter „Vision-S“, so der Name des Konzeptfahrzeugs, verbirgt sich eine Kooperation, deren Fäden zum Teil auch in Graz zusammengelaufen sind. Bei der Entwicklung haben, neben den deutschen Zulieferern von Bosch, Continental und ZF, auch die Entwickler von Magna Steyr eine wesentliche Rolle gespielt.