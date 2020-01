Nach den USA könnte der Handelsriese bald auch in Einkaufsstraßen in Deutschland vertreten sein. Mit der Gewerkschaft wolle man aber nicht zusammenarbeiten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/Leon Neal

In deutschen Einkaufsstraßen könnte es schon bald Amazon-Geschäfte geben. Der Online-Riese erwägt auch dort den Einstieg in den stationären Handel, wie Amazon-Deutschland-Chef Ralf Kleber der Zeitung "Welt am Sonntag" sagte. In den USA betreibt das Unternehmen bereits unter anderem den kassenlosen Supermarkt "Amazon Go" und die Biomarkt-Kette "Whole Foods".

Bisher nur temporäre Shops

In Deutschland hat Amazon das stationäre Geschäft bisher nur mit temporären Pop-up-Stores getestet. "Fakt ist: Wir wissen, dass Kunden offline einkaufen und dass sie Vielfalt mögen", sagte Kleber in der "Welt am Sonntag" zu den Erwägungen seines Unternehmens. Konkrete Ziele oder Zeitpunkte für eine Eröffnung von Amazon-Läden in Deutschland wollte er nicht nennen.

Eine Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft Ver.di bei Entlohnung und Arbeitsbedingungen lehnte der Deutschland-Chef in der Zeitung weiter kategorisch ab. Er sehe dazu keine Notwendigkeit, sagte Kleber. "Man sollte sich von der Vorstellung lösen, dass man nur ein sozial gerechter Arbeitgeber sein könne, wenn man einer bestimmten Vereinigung angehört", sagte Kleber. "Wir bieten gute Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten und wir zahlen ordentliche Gehälter". Die Zahl der unbefristeten Arbeitsverhältnisse in Deutschland sei im vergangenen Jahr um 2.800 Stellen auf mehr als 20.000 gestiegen.