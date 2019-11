Kleine Zeitung +

Weihnachtsgeschenke Bücher verdrängen Gutscheine unter dem Christbaum

370 Euro gibt im Schnitt jeder Steirer und jede Steirerin für Weihnachtsgeschenke aus – so viel wie in den starken Vorjahren. Bücher sind laut Umfrage knapp vor den Gutscheinen auf Platz eins der am häufigsten gekauften Präsente.