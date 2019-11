Die SFG, Wirtschaftsförderung des Landes, ändert ihre Strategie und startet eine Risikokapital-Offensive für Technologie-Start-ups. Bedarf und Potenzial seien hoch. Mit an Bord: Unternehmer und Businessangel Herbert Gartner.

Junge Kleinstbetriebe mit Fokus auf Digitalisierung sind im Visier der SFG © SFG

Venture-Capital? „Zeitlich begrenzte Kapitalbeteiligung an jungen, innovativen, nicht börsennotierten Unternehmen“, definiert das Lexikon. Mit einem Wort: Risikokapital. „In diesem Bereich hinken wir in Österreich massiv hinterher“, sagt Herbert Gartner von der Investmentfirma eQventure in Graz als einer der aktivsten Businessangels des Landes.