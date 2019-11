Der dreifache Olympiasieger Felix Gottwald gründete mit Partnern ein Start-up, das online mit Obst und Gemüse handelt und an jede Adresse in Österreich zustellen will. Präsentation ist am Freitag, dem Tag des Apfels.

Felix Gottwald © KLZ/Weichselbraun

Drei Mal Olympiasieger, drei Mal Weltmeister. Felix Gottwald hat im Sport alles gewonnen, was zählt. Nun startet der rot-weiß-rote Sportheld der Nordischen Disziplinen mit sechs Partnern ein neues Projekt und wird Unternehmer. Konkret wird Gottwald, der mit seiner Familie in der Ramsau lebt, Onlinehändler für frisches Obst und Gemüse. Das Start-up nennt sich "ICH+" und will direkt von Bauern an jede Adresse in Österreich liefern, wie es in der Ankündigung des Go Live heißt.