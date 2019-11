OPEC-Prognose Bis 2040 steigt Verbrauch fossiler Brennstoffe kräftig an

Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) dämpft die Erwartungen an an eine schnelle Energiewende. Bis 2040 werden fossile Energieträger eine "überragende Rolle" spielen, heißt es in einem am Dienstag vorgestellten Ausblick.