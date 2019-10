Die Zeiten für Sparer waren noch nie so mager wie jetzt. Wie Renditen in Österreich dennoch viel höher sein könnten, zeigen Experten am Weltspartag auf.

Sparen oder doch investieren? © Börse Wien

Nullzinsen für Sparer und Negativzinsen für Banken – „in 5000 Jahren hat es so etwas noch nie gegeben“. Diesen Befund hat Andy Haldane, Chefökonom der Bank of England, 2015 ans Tageslicht befördert – und Lukas Sustala, Ökonom der Agenda Austria, hat es für den heutigen Weltspartag und Mario Draghis Abschied von der Spitze der Europäischen Zentralbank wieder hervorgeholt. In 5000 Jahren war die Situation für einfache Sparer also nie so bescheiden wie derzeit. Spoiler: Zinsen auf täglich fällige Einlagen kehren auf absehbare Zeit nicht zurück.