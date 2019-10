Zahl der Onlineshopper in Österreich auf neuem Höchststand: Dafür sorgen vor allem junge Frauen bis 24, von denen bereits 86 Prozent im Internet einkaufen. Was das für den stationären Handel bedeutet.

© Klaus Höfler

Nichts hat jemals die Art und Weise, wie wir heute einkaufen, so sehr auf den Kopf gestellt wie die Möglichkeiten des Internets. Einmal im Jahr gießt die Statistik Austria die Revolution in der Shopping-Welt in Zahlen. In den vergangenen zwölf Monaten, so das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, ist die Zahl der Onlineshopper in Österreich abermals um 2,4 Prozentpunkte auf 62,4 Prozent gestiegen.